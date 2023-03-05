Фекла Герасимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1696
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1696
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1728
Сын: Аврам Козмин
Отец ребёнка: Козьма Елуфимов
Рождение ребёнка
1731
Сын: Козьма Козмин
Отец ребёнка: Козьма Елуфимов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Козьма Елуфимов
Место жительства
Неизвестно
Топалки, Сандовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно