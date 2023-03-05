Фекла Герасимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фекла Герасимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1696

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1699 г.р.

Дети

Добавил:

ИХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1696

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1728

Сын: Аврам Козмин

Отец ребёнка: Козьма Елуфимов

Рождение ребёнка
1731

Сын: Козьма Козмин

Отец ребёнка: Козьма Елуфимов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козьма Елуфимов

Место жительства
Неизвестно
Топалки, Сандовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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