Калюжный Сергей Андреевич
Место рожденияс.Богатое, Днепропетровская обл., Украина
Дата рождения1912
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: Калюжный Андрей Павлович
Мать: Калюжная Ховронья
с.Богатое, Днепропетровская обл., Украина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Украина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Таисия
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Украина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно