Калюжный Сергей Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калюжный Сергей Андреевич

Место рождения

с.Богатое, Днепропетровская обл., Украина

Дата рождения

1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Калюжный Андрей Павлович

Мать: Калюжная Ховронья

с.Богатое, Днепропетровская обл., Украина
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Украина
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Таисия

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Украина
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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