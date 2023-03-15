Юрищева (Юрищева) Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юрищева (Юрищева) Александра

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.05.1914

Дата смерти

14.03.1990

Пол

Женский

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1914

Отец: Юрищев Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.09.1940

Сын: Юрищев Борис

Отец ребёнка: Юрищев Дмитрий

Рождение ребёнка
05.01.1949

Сын: Балакирев Виктор

Отец ребёнка: Балакирев Григорий

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юрищев Лев

Отец ребёнка: Юрищев Дмитрий

Смерть
14.03.1990
Тула, город Тула, Тульская область
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