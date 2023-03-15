Юрищева (Юрищева) Александра
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.05.1914
Дата смерти14.03.1990
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1914
Отец: Юрищев Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.09.1940
Сын: Юрищев Борис
Отец ребёнка: Юрищев Дмитрий
Рождение ребёнка
05.01.1949
Сын: Балакирев Виктор
Отец ребёнка: Балакирев Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Юрищев Лев
Отец ребёнка: Юрищев Дмитрий
Смерть
14.03.1990