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(Славута) Зинаида Поликарповна

Место рождения

Чесновский Раковец, Тернопільська область

Дата рождения

10.10.1883 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1883 ст.

Отец: Слаута Поликарп Лукич

Мать: Слаута Евфимия Ивановна

Чесновский Раковец, Тернопільська область
Крещение
16.10.1883 ст.
Чесновский Раковец, Тернопільська область
Крестьянин села Чесновского Раковца Поликарп Лукин Славута и законная жена его Евфимия Иванова, оба православного вероисповедания Восприемники: крестьянин села Чесновского Раковца Гордий Васильев Сол... Показать все
Смерть
Неизвестно
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