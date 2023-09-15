(Славута) Зинаида Поликарповна
Место рождения
Дата рождения10.10.1883 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
10.10.1883 ст.
Отец: Слаута Поликарп Лукич
Мать: Слаута Евфимия Ивановна
Крещение
16.10.1883 ст.
Крестьянин села Чесновского Раковца Поликарп Лукин Славута и законная жена его Евфимия Иванова, оба православного вероисповедания Восприемники: крестьянин села Чесновского Раковца Гордий Васильев Сол... Показать все
Смерть
Неизвестно