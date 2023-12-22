Пономарева Нина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.10.1951
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
03.12.975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пономарев Владимир Андреевич
Липецк, город Липецк, Липецкая область
Рождение
01.10.1951
Отец: Лысенко Василий Егорович
Мать: Лысенко Анна Васильевна
Рождение ребёнка
03.11.1983
Дочь: Ильенко Елена Владимировна
Отец ребёнка: Пономарев Владимир Андреевич