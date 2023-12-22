Пономарева Нина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пономарева Нина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.10.1951

Пол

Женский

Отец

1927 г.р.

Мать

1929 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1983 г.р.

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
03.12.975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пономарев Владимир Андреевич

Липецк, город Липецк, Липецкая область
Рождение
01.10.1951

Отец: Лысенко Василий Егорович

Мать: Лысенко Анна Васильевна

Рождение ребёнка
03.11.1983

Дочь: Ильенко Елена Владимировна

Отец ребёнка: Пономарев Владимир Андреевич

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