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Новиков Василий Николаевич

Место рождения

Килеево, Бакалинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

27.03.1917 ст.

Дата смерти

03.07.2006

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1917 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Килеево, Бакалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.05.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Новикова Нина Михайловна

Воткинск, город Воткинск, Удмуртская Республика
Смерть
03.07.2006
Пермь, Пермский, Пермский край
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