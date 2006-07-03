Новиков Василий Николаевич
Место рождения
Дата рождения27.03.1917 ст.
Дата смерти03.07.2006
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1917 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.05.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Новикова Нина Михайловна
Воткинск, город Воткинск, Удмуртская Республика
Смерть
03.07.2006
Пермь, Пермский, Пермский край