Дроздова (Абэ) Мизуки — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дроздова (Абэ) Мизуки

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Место рождения

Мунвуд Вилл

Дата рождения

23.06.01

Дата смерти

27.08.86

Пол

Женский

Добавил:

МД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.01

Отец: не указан

Мать: не указана

Мунвуд Вилл
Расса: Русалка Национальность: Японка
Бракосочетание
26.08.24

Муж: Дроздов Леонид

Тартоза
Место жительства
28.08.24
Острова Сулани
Характер: Гурман, Экоэнтузиаст, Очаровательная, Клептоман, Хорошие манеры, Охотница за бурями, Бережливая, Предприниматель, Хозяйка морей, Жонглер китайскими палочками, Диплом по биологии, Школьный ат... Показать все
Работа или профессия
30.08.24
Острова Сулани
Доктор морских наук
Рождение ребёнка
28.08.36

Дочь: Ваторе Антонина Леонидовна

Отец ребёнка: Дроздов Леонид

Острова Сулани
Расса: Русалка Национальность: Русская
Рождение ребёнка
29.08.56

Дочь: Волкова Анастасия Леонидовна

Отец ребёнка: Дроздов Леонид

Острова Сулани
Расса: Оборотень Национальность: Японка
Рождение ребёнка
29.08.56

Дочь: Петрова Ада Леонидовна

Отец ребёнка: Дроздов Леонид

Острова Сулани
Расса: Русалка Национальность: Русская
Смерть
27.08.86
Острова Сулани
От старости Жизненная цель: Родственная душа❌
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