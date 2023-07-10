Бритик Алексей Никифорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бритик Алексей Никифорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.03.1927

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1908 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Дети

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Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1927

Отец: Бритик Никифор Кузьмич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бритик Любовь

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бритик Любовь

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бритик Любовь

Смерть
Неизвестно
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