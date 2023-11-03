Пуртова (Пермякова, Бусыгина?) Анастасия Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1751
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1751
Отец: Пермяков Иван
Мать: Пермякова Софья Ильина
Рождение ребёнка
Около 1800
Отец ребёнка: Пуртов Никита Иванов
Рождение ребёнка
Около 1806
Сын: Пуртов Павел Никитин
Отец ребёнка: Пуртов Никита Иванов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пуртов Илья Никитин
Отец ребёнка: Пуртов Никита Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пуртов Никита Иванов
Смерть
Неизвестно