Пуртова (Пермякова, Бусыгина?) Анастасия Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пуртова (Пермякова, Бусыгина?) Анастасия Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1751

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1751

Отец: Пермяков Иван

Мать: Пермякова Софья Ильина

Рождение ребёнка
Около 1800

Сын: Пуртов Алексей Никитин

Отец ребёнка: Пуртов Никита Иванов

Рождение ребёнка
Около 1806

Сын: Пуртов Павел Никитин

Отец ребёнка: Пуртов Никита Иванов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пуртов Илья Никитин

Отец ребёнка: Пуртов Никита Иванов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пуртов Никита Иванов

Смерть
Неизвестно
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