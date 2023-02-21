Милюшкина Пелагея Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1929
Место жительства
Около 1930
Рождение ребёнка
1930
Сын: Милюшкин Анатолий Алексеевич
Отец ребёнка: Милюшкин Алексей Иванович
Осуждение
1930
депортация
Место жительства
Около 1931
Черемхово, Черемховское, Иркутская область
Место жительства
С 1931 по 1937
Комсомольское, Чернышевский район, Забайкальский край, Россия
Рождение ребёнка
Около 1933
Отец ребёнка: Милюшкин Алексей Иванович
овцесовхоз Комсомолец с.Соктой Чернышевского р-на. Читинской обл
Рождение ребёнка
Около 1933
Сын: Милюшкин Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Милюшкин Алексей Иванович
овцесовхоз Комсомолец с.Соктой Чернышевского р-на. Читинской обл
Место жительства
После 1937
газ-заводский район
Смерть
Неизвестно