Милюшкина Пелагея Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Милюшкина Пелагея Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1929

Муж: Милюшкин Алексей Иванович

Тайна, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Место жительства
Около 1930
Тайна, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
1930

Сын: Милюшкин Анатолий Алексеевич

Отец ребёнка: Милюшкин Алексей Иванович

Тайна, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Осуждение
1930
Тайна, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
депортация
Место жительства
Около 1931
Черемхово, Черемховское, Иркутская область
Место жительства
С 1931 по 1937
Комсомольское, Чернышевский район, Забайкальский край, Россия
Рождение ребёнка
Около 1933

Сын: Милюшкин Юрий Алексеевич

Отец ребёнка: Милюшкин Алексей Иванович

овцесовхоз Комсомолец с.Соктой Чернышевского р-на. Читинской обл
Рождение ребёнка
Около 1933

Сын: Милюшкин Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Милюшкин Алексей Иванович

овцесовхоз Комсомолец с.Соктой Чернышевского р-на. Читинской обл
Место жительства
После 1937
газ-заводский район
Смерть
Неизвестно
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