(Черепанова) Варвара Гордеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.09.1935
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1935
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Черепанов Виктор Петрович
Отец ребёнка: Черепанов Петр Степанович
Рождение ребёнка
14.08.1957
Дочь: (Бельц) Людмила Петровна
Отец ребёнка: Черепанов Петр Степанович
Рождение ребёнка
01.03.1959
Дочь: (Пожилова) Тамара Петровна
Отец ребёнка: Черепанов Петр Степанович