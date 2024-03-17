(Черепанова) Варвара Гордеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Черепанова) Варвара Гордеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.09.1935

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1935

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Черепанов Виктор Петрович

Отец ребёнка: Черепанов Петр Степанович

Рождение ребёнка
14.08.1957

Дочь: (Бельц) Людмила Петровна

Отец ребёнка: Черепанов Петр Степанович

Рождение ребёнка
01.03.1959

Дочь: (Пожилова) Тамара Петровна

Отец ребёнка: Черепанов Петр Степанович

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