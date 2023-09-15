Башилова (Любимова) Мария Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Башилова (Любимова) Мария Михайловна

Место рождения

д. Толстиково Бежецкого уезда

Дата рождения

Около 1886

Дата смерти

1960

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1886

Отец: Любимов ?

Мать: Любимова ?

д. Толстиково Бежецкого уезда
Рождение ребёнка
09.04.1930

Сын: Башилов Сергей Иванович

Отец ребёнка: Башилов Иван

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Башилов Михаил Иванович

Отец ребёнка: Башилов Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Башилов Иван

Смерть
1960
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