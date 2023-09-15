Башилова (Любимова) Мария Михайловна
Место рожденияд. Толстиково Бежецкого уезда
Дата рожденияОколо 1886
Дата смерти1960
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1886
Отец: Любимов ?
Мать: Любимова ?
д. Толстиково Бежецкого уезда
Рождение ребёнка
09.04.1930
Отец ребёнка: Башилов Иван
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Башилов Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Башилов Иван
Смерть
1960