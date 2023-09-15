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Давыдов Алексей Викторович

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Место рождения

Ачинск, город Ачинск, Красноярский край

Дата рождения

31.07.1988

Пол

Мужской

Отец

1947 г.р.

Мать

1956 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.1988

Отец: Давыдов Виктор Алексеевич

Мать: Давыдова Людмила Петровна

Ачинск, город Ачинск, Красноярский край
Бракосочетание
19.07.2013

Жена: скрыто настройками приватности

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Рождение ребёнка
13.07.2017

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
11.12.2020

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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