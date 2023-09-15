Давыдов Алексей Викторович
Место рождения
Дата рождения31.07.1988
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.1988
Бракосочетание
19.07.2013
Жена: скрыто настройками приватности
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Рождение ребёнка
13.07.2017
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
11.12.2020
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности