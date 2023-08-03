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(Володина) Антонина
(Володина) Антонина
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1924
Дата смерти
07.01.1931
Пол
Женский
Отец
Володин Андрей
1905 г.р.
Мать
Володин (Блинова) Лидия
1904 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924
Отец:
Володин Андрей
Мать:
Володин Лидия
Смерть
07.01.1931
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