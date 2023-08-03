(Володина) Антонина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Володина) Антонина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1924

Дата смерти

07.01.1931

Пол

Женский

Отец

1905 г.р.

Мать

1904 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: Володин Андрей

Мать: Володин Лидия

Смерть
07.01.1931
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