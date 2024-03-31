Ондар Анай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ондар Анисья Кавай-ооловна
Отец ребёнка: Ондар Кавай-оол (Качай) Мыйгаржапович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ондар Херел Кавай-оолович
Отец ребёнка: Ондар Кавай-оол (Качай) Мыйгаржапович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ондар Зоя Кавай-ооловна
Отец ребёнка: Ондар Кавай-оол (Качай) Мыйгаржапович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ондар Анна Кавай-ооловна
Отец ребёнка: Ондар Кавай-оол (Качай) Мыйгаржапович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно