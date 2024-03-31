Ондар Анай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ондар Анай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ондар Анисья Кавай-ооловна

Отец ребёнка: Ондар Кавай-оол (Качай) Мыйгаржапович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ондар Херел Кавай-оолович

Отец ребёнка: Ондар Кавай-оол (Качай) Мыйгаржапович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ондар Зоя Кавай-ооловна

Отец ребёнка: Ондар Кавай-оол (Качай) Мыйгаржапович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ондар Анна Кавай-ооловна

Отец ребёнка: Ондар Кавай-оол (Качай) Мыйгаржапович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ондар Кавай-оол (Качай) Мыйгаржапович

Смерть
Неизвестно

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