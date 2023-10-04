Петрова Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрова Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЗК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.02.?

Сын: Петров Геннадий Петрович

Отец ребёнка: Петров Петр Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Петрова Любовь Петровна

Отец ребёнка: Петров Петр Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петров Николай Петрович

Отец ребёнка: Петров Петр Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петров Петр Иванович

Смерть
Неизвестно
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