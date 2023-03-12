Лупенко Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лупенко Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лупенко Александр Николаевич

Мать ребёнка: Лупенко Зинаида Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нестерова Надежда Николаевна

Мать ребёнка: Лупенко Зинаида Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лупенко Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Лупенко Зинаида Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Громова Юлия Николаевна

Мать ребёнка: Лупенко Зинаида Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лупенко Зинаида Павловна

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