Пелагея Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пелагея Кирилловна

Место рождения

Московская область, Воскресенский Район, село Барановское

Дата рождения

1777

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1775 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: не указан

Мать: не указана

Московская область, Воскресенский Район, село Барановское
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яков Трофимов

Место жительства
Неизвестно
Московская область, Воскресенский Район, село Барановское
Смерть
Неизвестно
Московская область, Воскресенский Район, село Барановское
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