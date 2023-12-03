(Соловьёва) Елизавета — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Соловьёва) Елизавета

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1917

Дата смерти

1954

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Около 1942 г.р.
Скрыто настройками приватности
1949 г.р.

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917

Отец: Соловьёва ?

Мать: ?

Рождение ребёнка
Около ?.10.1942

Дочь: Томара

Отец ребёнка: Казаринсков Михаил

Рождение ребёнка
09.07.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Казаринсков Михаил

Челябинск, Челябинская область, Россия
Рождение ребёнка
1949

Сын: Казаринсков Александр

Отец ребёнка: Казаринсков Михаил

Смерть
1954
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