(Соловьёва) Елизавета
Место рожденияНе указано
Дата рождения1917
Дата смерти1954
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917
Отец: Соловьёва ?
Мать: ?
Рождение ребёнка
Около ?.10.1942
Дочь: Томара
Отец ребёнка: Казаринсков Михаил
Рождение ребёнка
09.07.1945
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Казаринсков Михаил
Челябинск, Челябинская область, Россия
Рождение ребёнка
1949
Отец ребёнка: Казаринсков Михаил
Смерть
1954