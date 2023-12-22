Макухин Никита Устинов (Юстинов, Иустинов)
Место рождения
Дата рождения1885
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Рождение ребёнка
17.12.1905
Мать ребёнка: Макухина Марина Андреева
Рождение ребёнка
19.07.1907
Дочь: Мария мл. Никитина
Мать ребёнка: Макухина Марина Андреева
Рождение ребёнка
07.11.1911
Сын: Макухин Михаил мл. Никитин
Мать ребёнка: Макухина Марина Андреева
Рождение ребёнка
17.12.1913
Дочь: Анастасия Никитина
Мать ребёнка: Макухина Марина Андреева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Макухина Марина Андреева
Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно