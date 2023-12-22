Макухин Никита Устинов (Юстинов, Иустинов) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макухин Никита Устинов (Юстинов, Иустинов)

Место рождения

Старотолучеево, Богучарский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Макухин Юстин (Иустин) Захаров

Мать: Макухина Анна Филиппова

Старотолучеево, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
17.12.1905

Сын: Макухин Даниил Никитин

Мать ребёнка: Макухина Марина Андреева

Старотолучеево, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
19.07.1907

Дочь: Мария мл. Никитина

Мать ребёнка: Макухина Марина Андреева

Старотолучеево, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
07.11.1911

Сын: Макухин Михаил мл. Никитин

Мать ребёнка: Макухина Марина Андреева

Старотолучеево, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
17.12.1913

Дочь: Анастасия Никитина

Мать ребёнка: Макухина Марина Андреева

Старотолучеево, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Макухина Марина Андреева

Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Старотолучеево, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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