Федорахина Лидия Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФедорахина Лидия Дмитриевна

Федорахина Лидия Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.08.1937

Дата смерти

28.09.2006

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1937

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.09.1964

Дочь: Федорова Вера Михайловна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федоров Владимир Константинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Краева Любовь Михайловна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
28.09.2006
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close