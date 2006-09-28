Федорахина Лидия Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.08.1937
Дата смерти28.09.2006
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1937
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.09.1964
Дочь: Федорова Вера Михайловна
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Краева Любовь Михайловна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
28.09.2006