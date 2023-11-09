Алексей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлексей Иванович

Алексей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1722

Дата смерти

1804

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722

Отец: Иван Логинович

Мать: Акулина Павловна

Рождение ребёнка
1758

Дочь: Акулина Алексеевна

Мать ребёнка: Наталья Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михаил Алексеевич

Мать ребёнка: Наталья Васильевна

Работа или профессия
Неизвестно
Коломенская и Каширская епархия, Московская губ., Коломенский уезд, с. Сандыри, Ильинская церковь, священник
Смерть
1804
с. Сандыри, Московская губерния Российская империя
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close