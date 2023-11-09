Алексей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1722
Дата смерти1804
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722
Отец: Иван Логинович
Мать: Акулина Павловна
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Акулина Алексеевна
Мать ребёнка: Наталья Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Михаил Алексеевич
Мать ребёнка: Наталья Васильевна
Работа или профессия
Неизвестно
Коломенская и Каширская епархия, Московская губ., Коломенский уезд, с. Сандыри, Ильинская церковь, священник
Смерть
1804
с. Сандыри, Московская губерния Российская империя