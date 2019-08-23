Рожкова Любовь Павловна
Место рождения
Дата рождения13.01.1949
Дата смерти23.08.2019
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1949
Рождение ребёнка
26.03.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Рожков Анатолий Тимофеевич
Бай-Хаак, Тандинский муниципальный район, Республика Тыва
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рожкова Вероника Анатольевна
Отец ребёнка: Рожков Анатолий Тимофеевич
Смерть
23.08.2019