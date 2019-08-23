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Рожкова Любовь Павловна

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Место рождения

Ломачевка, Ижморский муниципальный район, Кемеровская область

Дата рождения

13.01.1949

Дата смерти

23.08.2019

Пол

Женский

Добавил:

ЮР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1949

Отец: Степанов Павел Константинович

Мать: Степанова Анастасия Прохоровна

Ломачевка, Ижморский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
26.03.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рожков Анатолий Тимофеевич

Бай-Хаак, Тандинский муниципальный район, Республика Тыва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рожков Анатолий Тимофеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рожкова Вероника Анатольевна

Отец ребёнка: Рожков Анатолий Тимофеевич

Смерть
23.08.2019
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