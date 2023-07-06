Ружицкая Марина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ружицкая Марина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.09.1913

Дочь: Тягун Резниченко Антонина Федоровна

Отец ребёнка: Ружицкий Федор Максимович

Рожок, Вінницька область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ружицкий Михаил Федорович

Отец ребёнка: Ружицкий Федор Максимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ружицкий Павел Федорович

Отец ребёнка: Ружицкий Федор Максимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Харьковенко Анна (Галя) Федоровна

Отец ребёнка: Ружицкий Федор Максимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Заверюха Надежда Федоровна

Отец ребёнка: Ружицкий Федор Максимович

Смерть
Неизвестно
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