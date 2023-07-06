Ружицкая Марина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.09.1913
Дочь: Тягун Резниченко Антонина Федоровна
Отец ребёнка: Ружицкий Федор Максимович
Рожок, Вінницька область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ружицкий Михаил Федорович
Отец ребёнка: Ружицкий Федор Максимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ружицкий Федор Максимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Харьковенко Анна (Галя) Федоровна
Отец ребёнка: Ружицкий Федор Максимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Заверюха Надежда Федоровна
Отец ребёнка: Ружицкий Федор Максимович
Смерть
Неизвестно