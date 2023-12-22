Певень (Бутовец) Улита Ивановна
Место рождения
Дата рождения24.07.1891
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1891
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.08.1911
Дочь: Певень Мария Кирилловна
Отец ребёнка: Певень Кирилл Алексеевич
Рождение ребёнка
01.01.1914
Дочь: Певень Анна Кирилловна
Отец ребёнка: Певень Кирилл Алексеевич
Рождение ребёнка
26.10.1915
Сын: Певень Дмитрий Кириллович
Отец ребёнка: Певень Кирилл Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно