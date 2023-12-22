Певень (Бутовец) Улита Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Певень (Бутовец) Улита Ивановна

Место рождения

Владимировка, Чернігівська область

Дата рождения

24.07.1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Владимировка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
09.08.1911

Дочь: Певень Мария Кирилловна

Отец ребёнка: Певень Кирилл Алексеевич

Владимировка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
01.01.1914

Дочь: Певень Анна Кирилловна

Отец ребёнка: Певень Кирилл Алексеевич

Владимировка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
26.10.1915

Сын: Певень Дмитрий Кириллович

Отец ребёнка: Певень Кирилл Алексеевич

Владимировка, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Певень Кирилл Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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