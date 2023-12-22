Жерноклеева (Агафия Пантелеимонова Жерноклеева) Агафья Пантелеймоновна
Место рождения
Дата рождения26.12.1912 ст.
Дата смерти08.06.1913 ст.
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1912 ст.
Крещение
27.12.1912 ст.
Крёстный отец: крестьянин села Ездочного Евфим Иванов Должиков
Работа или профессия
Неизвестно
Ребёнок
Место жительства
Неизвестно
Смерть
08.06.1913 ст.
Причина смерти: От поноса