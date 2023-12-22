Жерноклеева (Агафия Пантелеимонова Жерноклеева) Агафья Пантелеймоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жерноклеева (Агафия Пантелеимонова Жерноклеева) Агафья Пантелеймоновна

Место рождения

Оскольское, Новооскольский, Белгородская область

Дата рождения

26.12.1912 ст.

Дата смерти

08.06.1913 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1912 ст.

Отец: Пантелииомон Егоров Жерноклеев Пантелеймон Егорович

Мать: Жерноклеева Марфа Васильевна

Оскольское, Новооскольский, Белгородская область
Крещение
27.12.1912 ст.
Крёстный отец: крестьянин села Ездочного Евфим Иванов Должиков
Работа или профессия
Неизвестно
Ребёнок
Место жительства
Неизвестно
Оскольское, Новооскольский, Белгородская область
Смерть
08.06.1913 ст.
Оскольское, Новооскольский, Белгородская область
Причина смерти: От поноса
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