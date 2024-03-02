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Кожевников (Лутохин) Филипп Александрович

Место рождения

с. Красная Горка, Мамадышский уезд, Казанская губ.

Дата рождения

14.11.1804 ст.

Дата смерти

20.09.1882 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1804 ст.

Отец: Лутохин Александр Васильевич

Мать: не указана

с. Красная Горка, Мамадышский уезд, Казанская губ.
Рождение ребёнка
1839

Сын: Кожевников Григорий Филиппович

Мать ребёнка: Кожевникова Ульяна Михайловна

с. Красная Горка, Мамадышский уезд, Казанская губ.
Рождение ребёнка
18.01.1850 ст.

Сын: Кожевников Ефим Филиппович

Мать ребёнка: Кожевникова Ульяна Михайловна

с. Красная Горка, Мамадышский уезд, Казанская губ.
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Кожевникова Фёкла Филипповна

Мать ребёнка: Кожевникова Ульяна Михайловна

с. Красная Горка, Мамадышский уезд, Казанская губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кожевникова Ульяна Михайловна

Смерть
20.09.1882 ст.
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