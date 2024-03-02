Кожевников (Лутохин) Филипп Александрович
Место рожденияс. Красная Горка, Мамадышский уезд, Казанская губ.
Дата рождения14.11.1804 ст.
Дата смерти20.09.1882 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
14.11.1804 ст.
Отец: Лутохин Александр Васильевич
с. Красная Горка, Мамадышский уезд, Казанская губ.
Рождение ребёнка
1839
Сын: Кожевников Григорий Филиппович
Мать ребёнка: Кожевникова Ульяна Михайловна
с. Красная Горка, Мамадышский уезд, Казанская губ.
Рождение ребёнка
18.01.1850 ст.
Сын: Кожевников Ефим Филиппович
Мать ребёнка: Кожевникова Ульяна Михайловна
с. Красная Горка, Мамадышский уезд, Казанская губ.
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Кожевникова Фёкла Филипповна
Мать ребёнка: Кожевникова Ульяна Михайловна
с. Красная Горка, Мамадышский уезд, Казанская губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.09.1882 ст.