Бирюков Михаил Васильевич
Место рождения
Дата рождения28.01.1929
Дата смерти15.08.1992
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1929
Отец: Бирюков Василий Павлович
Мать: Бирюкова Мария Андреевна
Бракосочетание
17.07.1953
Жена: Бирюкова Вера Ивановна
Рождение ребёнка
26.05.1954
Рождение ребёнка
20.01.1956
Мать ребёнка: Бирюкова Вера Ивановна
Рождение ребёнка
13.09.1957
Рождение ребёнка
?.11.1959
Смерть
15.08.1992