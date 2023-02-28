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Бирюков Михаил Васильевич

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Место рождения

Каменка, Воротынский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

28.01.1929

Дата смерти

15.08.1992

Пол

Мужской

Отец

До 1904 г.р.

Мать

Жена

1933 г.р.

Дети

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1956 г.р.
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Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1929

Отец: Бирюков Василий Павлович

Мать: Бирюкова Мария Андреевна

Каменка, Воротынский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
17.07.1953

Жена: Бирюкова Вера Ивановна

Каменка, Воротынский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
26.05.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бирюкова Вера Ивановна

Каменка, Воротынский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
20.01.1956

Сын: Бирюков Иван Михайлович

Мать ребёнка: Бирюкова Вера Ивановна

Каменка, Воротынский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
13.09.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бирюкова Вера Ивановна

Каменка, Воротынский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
?.11.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бирюкова Вера Ивановна

Каменка, Воротынский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
15.08.1992
Каменка, Воротынский муниципальный район, Нижегородская область
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