Шестопалова Ольга Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шестопалова Ольга Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1937 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ирина Петровна

Отец ребёнка: Шестопалов Петр Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шестопалов Петр Михайлович

Работа или профессия
Неизвестно
Сотрудник Политиздата
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
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