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Иоффе Илья Соломонович

Место рождения

могилёв, Могилёвский район, Могилёвская область, Belarus

Дата рождения

26.02.1919

Дата смерти

26.10.2007

Пол

Мужской

Отец

1895 г.р.

Мать

1898 г.р.

Жена

1920 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1919

Отец: Иоффе Соломон Саулович (Шевелевич)

Мать: Йоффе Мария Марковна (Мордуховна)

могилёв, Могилёвский район, Могилёвская область, Belarus
Рождение ребёнка
26.12.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Иоффе Циля Львовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иоффе Циля Львовна

Работа или профессия
Неизвестно
экономист
Смерть
26.10.2007
Похороны
Неизвестно
Широкореченское Кладбище, Екатеринбург, Россия (Yekaterinburg, Russia)
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