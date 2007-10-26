Иоффе Илья Соломонович
Место рождениямогилёв, Могилёвский район, Могилёвская область, Belarus
Дата рождения26.02.1919
Дата смерти26.10.2007
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1919
могилёв, Могилёвский район, Могилёвская область, Belarus
Рождение ребёнка
26.12.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Иоффе Циля Львовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Иоффе Циля Львовна
Работа или профессия
Неизвестно
экономист
Смерть
26.10.2007
Похороны
Неизвестно
Широкореченское Кладбище, Екатеринбург, Россия (Yekaterinburg, Russia)