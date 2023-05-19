Бобкова (Воробьева) Дарья Стефанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бобкова (Воробьева) Дарья Стефанова

Место рождения

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Вычислено 1875 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1872 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1875 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
16.04.1890 ст.

Муж: Бобков Макарий Ксенофонтов

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1896 ст.

Дочь: Климова Дария Макарова

Отец ребёнка: Бобков Макарий Ксенофонтов

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1899 ст.

Дочь: Фекла Макарова

Отец ребёнка: Бобков Макарий Ксенофонтов

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
22.12.1900 ст.

Дочь: Мелания Макарова

Отец ребёнка: Бобков Макарий Ксенофонтов

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
18.01.1903 ст.

Сын: Бобков Антоний Макаров

Отец ребёнка: Бобков Макарий Ксенофонтов

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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