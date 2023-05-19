Бобкова (Воробьева) Дарья Стефанова
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1875 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1875 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
16.04.1890 ст.
Рождение ребёнка
Вычислено 1896 ст.
Дочь: Климова Дария Макарова
Отец ребёнка: Бобков Макарий Ксенофонтов
Рождение ребёнка
Вычислено 1899 ст.
Дочь: Фекла Макарова
Отец ребёнка: Бобков Макарий Ксенофонтов
Рождение ребёнка
22.12.1900 ст.
Дочь: Мелания Макарова
Отец ребёнка: Бобков Макарий Ксенофонтов
Рождение ребёнка
18.01.1903 ст.
Отец ребёнка: Бобков Макарий Ксенофонтов
Смерть
Неизвестно