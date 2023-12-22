Мангупли Абрам — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мангупли Абрам

Место рождения

Белогорск, Белогорский муниципальный район, Республика Крым

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1918 г.р.

Дети

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Добавил:

МЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Белогорск, Белогорский муниципальный район, Республика Крым
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мангупли Анастасия

Белогорск, Белогорский муниципальный район, Республика Крым
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мангупли Анастасия

Белогорск, Белогорский муниципальный район, Республика Крым
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мангупли Анастасия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мангупли Анастасия

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Белогорск, Белогорский муниципальный район, Республика Крым
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