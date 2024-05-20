Ягрищина (Стручкова) Просковья(Параша) Ивановна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Ягрищина (Стручкова) Просковья(Параша) Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Стручков Иван

Мать: Стручкова Марфа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина Яковлевна

Отец ребёнка: Ягрищев Яков

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Греднева Лидия Яковлевна

Отец ребёнка: Ягрищев Яков

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ягрищев Виктор Яковлевич

Отец ребёнка: Ягрищев Яков

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина Яковлевна

Отец ребёнка: Ягрищев Яков

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ягрищев Яков

Смерть
Неизвестно

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