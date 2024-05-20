Ягрищина (Стручкова) Просковья(Параша) Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Стручков Иван
Мать: Стручкова Марфа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина Яковлевна
Отец ребёнка: Ягрищев Яков
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Греднева Лидия Яковлевна
Отец ребёнка: Ягрищев Яков
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ягрищев Яков
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина Яковлевна
Отец ребёнка: Ягрищев Яков
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ягрищев Яков
Смерть
Неизвестно