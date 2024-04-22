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Шабаров Андрей Филиппович

Место рождения

Белорусская ССР, Витебская обл., Режицкий р-н, Галянский с/с

Дата рождения

1897

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Добавил:

МЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: Шабаров Филипп Ефимович

Мать: Шабарова Татьяна Савельевна

Белорусская ССР, Витебская обл., Режицкий р-н, Галянский с/с
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шабаров Илья Андреевич

Мать ребёнка: Шабарова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
1922

Дочь: Карасева Мария Андреевна

Мать ребёнка: Шабарова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
1924

Сын: Шабаров Родион Андреевич

Мать ребёнка: Шабарова Анна Ивановна

д. Успенка, Емельяновский р-н, Красноярский край
Рождение ребёнка
1925

Дочь: Шабарова Елена Андреевна

Мать ребёнка: Шабарова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
1927

Сын: Шабаров Денис Андреевич

Мать ребёнка: Шабарова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
16.09.1929

Дочь: Жданова Анна Андреевна

Мать ребёнка: Шабарова Анна Ивановна

д. Успенка Емельяновского района Красноярского края
Рождение ребёнка
1932

Сын: Шабаров Василий Андреевич

Мать ребёнка: Шабарова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
1934

Дочь: Шабарова Валентина Андреевна

Мать ребёнка: Шабарова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
1942

Дочь: Рудинская Галина Андреевна

Мать ребёнка: Шабарова Анна Ивановна

Смерть
1943

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