Шабаров Андрей Филиппович
Место рожденияБелорусская ССР, Витебская обл., Режицкий р-н, Галянский с/с
Дата рождения1897
Дата смерти1943
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Белорусская ССР, Витебская обл., Режицкий р-н, Галянский с/с
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шабаров Илья Андреевич
Мать ребёнка: Шабарова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Карасева Мария Андреевна
Мать ребёнка: Шабарова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1924
Мать ребёнка: Шабарова Анна Ивановна
д. Успенка, Емельяновский р-н, Красноярский край
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Шабарова Елена Андреевна
Мать ребёнка: Шабарова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1927
Мать ребёнка: Шабарова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
16.09.1929
Дочь: Жданова Анна Андреевна
Мать ребёнка: Шабарова Анна Ивановна
д. Успенка Емельяновского района Красноярского края
Рождение ребёнка
1932
Сын: Шабаров Василий Андреевич
Мать ребёнка: Шабарова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1934
Дочь: Шабарова Валентина Андреевна
Мать ребёнка: Шабарова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1942
Дочь: Рудинская Галина Андреевна
Мать ребёнка: Шабарова Анна Ивановна
Смерть
1943