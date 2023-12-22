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Новикова Евдокия Ефимовна

Место рождения

Расловлево, Воскресенский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

01.08.1822

Дата смерти

16.03.1899

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1822

Отец: Ефим Степанов

Мать: Евфимия Емельяновна

Расловлево, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
22.06.1844

Сын: Новиков Петр Анисимович

Отец ребёнка: Новиков Анисим (Онисим) Петрович

Расловлево, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
?.10.1848

Дочь: Анисимова Неонилла Анисимовна

Отец ребёнка: Новиков Анисим (Онисим) Петрович

Расловлево, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
08.06.1851

Дочь: Акулина Анисимовна

Отец ребёнка: Новиков Анисим (Онисим) Петрович

Расловлево, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
28.07.1854

Сын: Новиков Евдоким Анисимович

Отец ребёнка: Новиков Анисим (Онисим) Петрович

Расловлево, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1859

Дочь: Новикова Матрона Анисимовна

Отец ребёнка: Новиков Анисим (Онисим) Петрович

Расловлево, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
07.02.1864

Сын: Новиков Дмитрий Анисимович

Отец ребёнка: Новиков Анисим (Онисим) Петрович

Расловлево, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Новиков Анисим (Онисим) Петрович

Место жительства
Неизвестно
Расловлево, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Смерть
16.03.1899
Расловлево, Воскресенский муниципальный район, Московская область
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