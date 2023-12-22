Новикова Евдокия Ефимовна
Место рождения
Дата рождения01.08.1822
Дата смерти16.03.1899
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1822
Отец: Ефим Степанов
Мать: Евфимия Емельяновна
Рождение ребёнка
22.06.1844
Отец ребёнка: Новиков Анисим (Онисим) Петрович
Рождение ребёнка
?.10.1848
Дочь: Анисимова Неонилла Анисимовна
Отец ребёнка: Новиков Анисим (Онисим) Петрович
Рождение ребёнка
08.06.1851
Дочь: Акулина Анисимовна
Отец ребёнка: Новиков Анисим (Онисим) Петрович
Рождение ребёнка
28.07.1854
Сын: Новиков Евдоким Анисимович
Отец ребёнка: Новиков Анисим (Онисим) Петрович
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Новикова Матрона Анисимовна
Отец ребёнка: Новиков Анисим (Онисим) Петрович
Рождение ребёнка
07.02.1864
Сын: Новиков Дмитрий Анисимович
Отец ребёнка: Новиков Анисим (Онисим) Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
16.03.1899