Хромова (Иванова) Лидия Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.11.1921
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1921
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.06.1943
Сын: Иванов Александр Николаевич
Отец ребёнка: Иванов Николай
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иванов Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно