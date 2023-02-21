Хромова (Иванова) Лидия Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХромова (Иванова) Лидия Сергеевна

Хромова (Иванова) Лидия Сергеевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.11.1921

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1912 г.р.

Дети

Добавил:

ДИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1921

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.06.1943

Сын: Иванов Александр Николаевич

Отец ребёнка: Иванов Николай

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хромов Леонид Захарович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close