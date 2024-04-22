Марфа Осипова (Вна)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1851
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1851
Бракосочетание
10.11.1871 ст.
Муж: Дмитрий Петров (Ич)
Рождение ребёнка
06.10.1874 ст.
Сын: Андрей Дмитриев (Ич)
Отец ребёнка: Дмитрий Петров (Ич)
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно