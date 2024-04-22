Марфа Осипова (Вна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМарфа Осипова (Вна)

Марфа Осипова (Вна)

Место рождения

Лямово, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1847 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1851

Отец: не указан

Мать: не указана

Лямово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
10.11.1871 ст.

Муж: Дмитрий Петров (Ич)

Рождение ребёнка
06.10.1874 ст.

Сын: Андрей Дмитриев (Ич)

Отец ребёнка: Дмитрий Петров (Ич)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close