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Агафья Тимофеевна

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

06.02.1896 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1896 ст.

Отец: ...личенко Тимофей Евстафьевич

Мать: ...личенко Владимировна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9DG-C?i=199&cc=3511744&cat=1008700
Крещение
07.02.1896 ст.
Николаевка, Сумська область
восприемники ... Семеновна (?) Белокур | Рождество-Богородичная церковь
Смерть
Неизвестно
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