Агафья Тимофеевна
Место рождения
Дата рождения06.02.1896 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1896 ст.
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9DG-C?i=199&cc=3511744&cat=1008700
Крещение
07.02.1896 ст.
Николаевка, Сумська область
восприемники ... Семеновна (?) Белокур | Рождество-Богородичная церковь
Смерть
Неизвестно