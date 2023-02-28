Жуков Михаил Семенович
Место рождения
Дата рождения1866
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: Жуков Семен Михайлович
Мать: Жукова Вера Прокопьевна
Рождение ребёнка
30.08.1888
Дочь: Жукова Раиса Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
11.09.1890
Мать ребёнка: Жукова Фаина Ивановна
Рождение ребёнка
14.03.1894
Дочь: Жукова Мария Михайловна
Мать ребёнка: Жукова Фаина Ивановна
Рождение ребёнка
24.11.1897
Дочь: Жукова Анна Михайловна
Мать ребёнка: Жукова Фаина Ивановна
Рождение ребёнка
27.02.1900
Мать ребёнка: Жукова Фаина Ивановна
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Жукова Александра Михайловна
Мать ребёнка: Жукова Фаина Ивановна
Рождение ребёнка
20.08.1909
Дочь: Жукова Раиса Михайловна
Мать ребёнка: Жукова Фаина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Жукова Фаина Ивановна
Смерть
Неизвестно