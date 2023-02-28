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Жуков Михаил Семенович

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Место рождения

Саматово, Харовский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: Жуков Семен Михайлович

Мать: Жукова Вера Прокопьевна

Саматово, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
30.08.1888

Дочь: Жукова Раиса Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Саматово, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
11.09.1890

Сын: Жуков Михаил Михайлович

Мать ребёнка: Жукова Фаина Ивановна

Саматово, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
14.03.1894

Дочь: Жукова Мария Михайловна

Мать ребёнка: Жукова Фаина Ивановна

Саматово, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
24.11.1897

Дочь: Жукова Анна Михайловна

Мать ребёнка: Жукова Фаина Ивановна

Саматово, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
27.02.1900

Сын: Жуков Василий Михайлович

Мать ребёнка: Жукова Фаина Ивановна

Саматово, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1900

Дочь: Жукова Александра Михайловна

Мать ребёнка: Жукова Фаина Ивановна

Саматово, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
20.08.1909

Дочь: Жукова Раиса Михайловна

Мать ребёнка: Жукова Фаина Ивановна

Саматово, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жукова Фаина Ивановна

Смерть
Неизвестно
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