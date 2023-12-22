Сокуренко Алла Васильевна
Место рождения
Дата рождения13.09.1942
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1942
Отец: Ермаков Василий
Бракосочетание
1966
Рождение ребёнка
07.01.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Марин Пётр Степанович
Бракосочетание
1968
Муж: Бульба Иван
Рождение ребёнка
24.11.1969
Отец ребёнка: Бульба Иван
Бракосочетание
1973
Рождение ребёнка
12.04.1974
Дочь: Салимгареева Инна Сергеевна
Отец ребёнка: Кеслер Сергей Владиславович