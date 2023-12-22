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Сокуренко Алла Васильевна

Место рождения

Григоровка, Кіровоградська область

Дата рождения

13.09.1942

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1942

Отец: Ермаков Василий

Мать: Сокуренко Ирина Сидоровна

Григоровка, Кіровоградська область
Бракосочетание
1966

Муж: Марин Пётр Степанович

Александрия, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
07.01.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Марин Пётр Степанович

Александрия, Кіровоградська область
Бракосочетание
1968

Муж: Бульба Иван

Александрия, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
24.11.1969

Сын: Бульба Сергей Иванович

Отец ребёнка: Бульба Иван

Бракосочетание
1973

Муж: Кеслер Сергей Владиславович

Александрия, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
12.04.1974

Дочь: Салимгареева Инна Сергеевна

Отец ребёнка: Кеслер Сергей Владиславович

Александрия, Кіровоградська область
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