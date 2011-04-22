Дутко Александр Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.08.1958
Дата смерти22.04.2011
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1958
Отец: Дутко Василий Иванович
Мать: Дутко Светлана Ивановна
Бракосочетание
16.07.1982
Жена: Дутко Людмила Дмитриевна
Рождение ребёнка
28.03.1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Дутко Людмила Дмитриевна
Рождение ребёнка
23.07.1990
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Дутко Людмила Дмитриевна
Смерть
22.04.2011
Скоропостижная смерть( инсульт) дома по адресу Москва, Любинская 5 кВ.95. Короткая жизнь в 52 года 8 мес.