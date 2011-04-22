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Дутко Александр Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.08.1958

Дата смерти

22.04.2011

Пол

Мужской

Отец

1930 г.р.

Мать

1927 г.р.

Жена

1955 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1958

Отец: Дутко Василий Иванович

Мать: Дутко Светлана Ивановна

Бракосочетание
16.07.1982

Жена: Дутко Людмила Дмитриевна

Рождение ребёнка
28.03.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дутко Людмила Дмитриевна

Рождение ребёнка
23.07.1990

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дутко Людмила Дмитриевна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
22.04.2011
Москва, город федерального значения Москва
Скоропостижная смерть( инсульт) дома по адресу Москва, Любинская 5 кВ.95. Короткая жизнь в 52 года 8 мес.
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