Горшков Прокопий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1867
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Между 1871 и 1872
Дочь: Петрова Мария Прокопьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1896
Сын: Горшков Феодор Прокопьевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно