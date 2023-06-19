Горшков Прокопий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горшков Прокопий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1867

Сын: Горшков Иван Прокопьевич

Мать ребёнка: не указана

Тюшевка, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Между 1871 и 1872

Дочь: Петрова Мария Прокопьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1896

Сын: Горшков Феодор Прокопьевич

Мать ребёнка: не указана

Тюшевка, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно