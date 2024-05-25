Исмагилова Хабипямал
Место рожденияНе указано
Дата рождения1894
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1924
Сын: Исмагилов Газизян Шакирянович
Отец ребёнка: Исмагилов Шакирян Исмагилович
Рождение ребёнка
1928
Сын: Исмагилов Мирдакур Шакирянович
Отец ребёнка: Исмагилов Шакирян Исмагилович
Рождение ребёнка
1931
Дочь: (Исмагилова) Ракига Шакиряновна
Отец ребёнка: Исмагилов Шакирян Исмагилович
Смерть
Неизвестно