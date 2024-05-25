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Исмагилова Хабипямал

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Исмагилов Шакирян Исмагилович

Место жительства
Неизвестно
Чубар-Абдуллово, Азнакаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1924

Сын: Исмагилов Газизян Шакирянович

Отец ребёнка: Исмагилов Шакирян Исмагилович

Чубар-Абдуллово, Азнакаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1928

Сын: Исмагилов Мирдакур Шакирянович

Отец ребёнка: Исмагилов Шакирян Исмагилович

Чубар-Абдуллово, Азнакаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1931

Дочь: (Исмагилова) Ракига Шакиряновна

Отец ребёнка: Исмагилов Шакирян Исмагилович

Чубар-Абдуллово, Азнакаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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