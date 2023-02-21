Чечуйко Параскева Романовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чечуйко Параскева Романовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.06.1900

Сын: Чечуйко Иоанн Дометьевич

Отец ребёнка: Чечуйко Дементий (Дометий) Моисеевич

Керчь, Керчь, Республика Крым
Рождение ребёнка
16.10.1901

Дочь: Анастасия Дометьевна

Отец ребёнка: Чечуйко Дементий (Дометий) Моисеевич

Чистополье, Ленинский муниципальный район, Республика Крым
Рождение ребёнка
1903

Сын: Чечуйко Конон Дементьевич

Отец ребёнка: Чечуйко Дементий (Дометий) Моисеевич

Рождение ребёнка
07.06.1906

Сын: Чечуйко Александр Дометьевич

Отец ребёнка: Чечуйко Дементий (Дометий) Моисеевич

Рождение ребёнка
1914

Сын: Чечуйко Григорий Дементьевич

Отец ребёнка: Чечуйко Дементий (Дометий) Моисеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чечуйко Дементий (Дометий) Моисеевич

Смерть
Неизвестно
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