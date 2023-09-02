Ярошевский Николай Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1766
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
12.11.1794 ст.
Рождение ребёнка
21.11.1798 ст.
Дочь: Княжищева Екатерина Николаевна
Мать ребёнка: Ярошевская Татьяна Фёдоровна
Рождение ребёнка
1800
Сын: Ярошевский Филипп Николаевич
Мать ребёнка: Ярошевская Татьяна Фёдоровна
Рождение ребёнка
22.12.1806 ст.
Дочь: Ярошевская Анастасия Николаевна
Мать ребёнка: Ярошевская Татьяна Фёдоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ярошевский Василий Николаевич
Мать ребёнка: Ярошевская Татьяна Фёдоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ярошевский Пётр Николаевич
Мать ребёнка: Ярошевская Татьяна Фёдоровна
Смерть
Неизвестно