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Ярошевский Николай Фёдорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1766

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
12.11.1794 ст.

Жена: Ярошевская Татьяна Фёдоровна

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
21.11.1798 ст.

Дочь: Княжищева Екатерина Николаевна

Мать ребёнка: Ярошевская Татьяна Фёдоровна

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1800

Сын: Ярошевский Филипп Николаевич

Мать ребёнка: Ярошевская Татьяна Фёдоровна

Рождение ребёнка
22.12.1806 ст.

Дочь: Ярошевская Анастасия Николаевна

Мать ребёнка: Ярошевская Татьяна Фёдоровна

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ярошевский Василий Николаевич

Мать ребёнка: Ярошевская Татьяна Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ярошевский Пётр Николаевич

Мать ребёнка: Ярошевская Татьяна Фёдоровна

Смерть
Неизвестно
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