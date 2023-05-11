Мальшакова (Гохова) Ольга Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мальшакова (Гохова) Ольга Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.07.1962

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1962

Отец: Гохов Михаил Михаилович

Мать: Гохова Валентина Александровна

Рождение ребёнка
02.12.1985

Сын: Мальшаков Александр Александрович

Отец ребёнка: Мальшаков Александр Олегович

Лесной, город Лесной, Свердловская область
Рождение ребёнка
17.02.1987

Сын: Мальшаков Денис Александрович

Отец ребёнка: Мальшаков Александр Олегович

Рождение ребёнка
19.03.1988

Сын: Мальшаков Виктор Александрович

Отец ребёнка: Мальшаков Александр Олегович

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