Бакланов Степан Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.11.1861
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1861
Отец: Бакланов Дмитрий Иванович
Мать: Параскева Степановна
Рождение ребёнка
11.08.1888
Дочь: Наталья Степановна
Мать ребёнка: Батуева Анастасия Николаевна
Рождение ребёнка
06.10.1889
Сын: Бакланов Дмитрий Степанович
Мать ребёнка: Батуева Анастасия Николаевна
Рождение ребёнка
17.07.1891
Дочь: Анна Степановна
Мать ребёнка: Батуева Анастасия Николаевна
Рождение ребёнка
14.10.1892
Сын: Бакланов Александр Степанович
Мать ребёнка: Батуева Анастасия Николаевна
Рождение ребёнка
01.01.1894
Дочь: Татьяна Степановна
Мать ребёнка: Батуева Анастасия Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бакланов Георгий Степанович
Мать ребёнка: Батуева Анастасия Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бакланов Семен Степанович
Мать ребёнка: Батуева Анастасия Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бакланов Василий Степанович
Мать ребёнка: Батуева Анастасия Николаевна
Смерть
Неизвестно