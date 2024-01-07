Бакланов Степан Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБакланов Степан Дмитриевич

Бакланов Степан Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.11.1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1861

Отец: Бакланов Дмитрий Иванович

Мать: Параскева Степановна

Рождение ребёнка
11.08.1888

Дочь: Наталья Степановна

Мать ребёнка: Батуева Анастасия Николаевна

Рождение ребёнка
06.10.1889

Сын: Бакланов Дмитрий Степанович

Мать ребёнка: Батуева Анастасия Николаевна

Рождение ребёнка
17.07.1891

Дочь: Анна Степановна

Мать ребёнка: Батуева Анастасия Николаевна

Рождение ребёнка
14.10.1892

Сын: Бакланов Александр Степанович

Мать ребёнка: Батуева Анастасия Николаевна

Рождение ребёнка
01.01.1894

Дочь: Татьяна Степановна

Мать ребёнка: Батуева Анастасия Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бакланов Георгий Степанович

Мать ребёнка: Батуева Анастасия Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бакланов Семен Степанович

Мать ребёнка: Батуева Анастасия Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бакланов Василий Степанович

Мать ребёнка: Батуева Анастасия Николаевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close