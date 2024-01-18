Божкова (Опря) Екатерина Витальевна
Место рожденияг.Сатпаев Джезказганской области Казахстан
Дата рождения23.06.1984
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1984
Отец: Опря Виталий Валерьевич
Мать: Опря Татьяна
г.Сатпаев Джезказганской области Казахстан
Работа или профессия
Неизвестно
Начальник отдела в администрации города
Место жительства
Неизвестно
Старый Оскол Белгородской области