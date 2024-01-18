Божкова (Опря) Екатерина Витальевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Божкова (Опря) Екатерина Витальевна

Место рождения

г.Сатпаев Джезказганской области Казахстан

Дата рождения

23.06.1984

Пол

Женский

Отец

1961 г.р.

Мать

1961 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ГЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1984

Отец: Опря Виталий Валерьевич

Мать: Опря Татьяна

г.Сатпаев Джезказганской области Казахстан
Работа или профессия
Неизвестно
Начальник отдела в администрации города
Место жительства
Неизвестно
Старый Оскол Белгородской области
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