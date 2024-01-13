Константинова Настасья Артемьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Константинова Настасья Артемьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1795 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1798 г.р.

Дети

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1795 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Исповедный росписи ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №645, стр. 182
Рождение ребёнка
Около 1826 ст.

Сын: Константинов Иван Ильин

Отец ребёнка: Константинов Илья Григорьевич

Шивера, Балаганский округ, Иркутская губерния
Исповедный росписи ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №645, стр. 182
Рождение ребёнка
Около 1836 ст.

Дочь: Константинова Ирина Ильинична

Отец ребёнка: Константинов Илья Григорьевич

Шивера, Балаганский округ, Иркутская губерния
Исповедный росписи ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №645, стр. 182
Рождение ребёнка
Около 1839 ст.

Сын: Константинов Григорий Ильич

Отец ребёнка: Константинов Илья Григорьевич

Шивера, Балаганский округ, Иркутская губерния
Исповедный росписи ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №645, стр. 182
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Константинов Илья Григорьевич

Шивера, Балаганский округ, Иркутская губерния
Исповедный росписи ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №645, стр. 182
Смерть
Неизвестно
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