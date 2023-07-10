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Кирсунов Гавриил Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1886 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1886 ст.

Отец: Кирсунов Иван Ермолаевич

Мать: Кирсунова Пелагея Емельянова

Бракосочетание
08.11.1904 ст.

Жена: Кирсунова Анастасия Евфимовна

Томылово, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
В «Метрической книге, данной из Симбирской Духовной Консистории причту Николаевской церкви с. Томылова, Сенгилеевского уезда, для записи родившихся, браком сочетавшихся и умерших на 1904 год», в части... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Томылово, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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