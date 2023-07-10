Кирсунов Гавриил Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1886 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1886 ст.
Бракосочетание
08.11.1904 ст.
В «Метрической книге, данной из Симбирской Духовной Консистории причту Николаевской церкви с. Томылова, Сенгилеевского уезда, для записи родившихся, браком сочетавшихся и умерших на 1904 год», в части... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно